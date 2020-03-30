خلية الازمة في المثنى تحدد اوقات نقل المواد الغذائية

2020/03/30 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، تحديد اوقات نقل المواد الغذائية داخل المحافظة في ظل حظر التجوال الوقائي.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تقرر تشديد إجراءات حظر التجوال مع مراعاة الحالات الإنسانية، وتشكيل لجان في كل قضاء من قبل الوحدات الإدارية لغرض توزيع السلات الغذائية بين المتعففين".واضافت انها قررت "تحديد الأوقات من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 مساءً لنقل المواد الغذائية، مع السماح بفتح الصيدليات والعيادات الطبية لمدة 24 ساعة".

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