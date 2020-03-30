اجلاء 155 عراقيا من بيروت

2020/03/30 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن اجلاء 155 مواطنا عراقيا من العاصمة اللبنانية في بيروت.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "طائرة الخطوط الجوية العراقية غادرت مطار بيروت ضمن الرحلة الاستثنائية المرقمة IA1312 قادمة الى أرض الوطن وعلى متنها 155 مواطن عراقي".

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