التقاعد العامة تعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان

2020/03/30 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الإثنين، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2020.وذكرت الهيأة، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،: “للمتقاعدين الموطنة رواتبهم بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني، سيتم إرسال قوائم الصرف الورقية (اليدوي) إلى المصارف بعد يوم غد”.ونبهت “الاخوة المتقاعدين الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتأكد من تعقيم […]

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