فيصل عوض حسن - المآلات المُدَمِّرة للاصطفافِ القَبَلي في السُّودان ..!

2020/03/30 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فيصل_عوض_حسن صَنَّفَ عُلماءُ الاجتماعِ "التَعَصُّبَ" بأنَّه، مَرَضٌ يُفضي للكراهيَّة المُجتمعيَّة/الشخصيَّة، وله أشكال وجوانب عديدة، فنجد التَعَصُّب العقائدي/الدِيني والحزبي والفكري والمَذْهَبي، أو العِرقي والطَبقي والرياضي، وهناك من يتعَصَّب لدولته أو إقليمه/منطقته أو نَّوعه (أنثى/ذكر) وغيره.
وثَمَّة أسباب عديدة للتَعَصُّبِ أهمَّها، تَضَخُّمِ الذَّات والإحساس بالنقص/الدُّونِيَّة، والجهل ونقص المعرفة، والغُلُ......
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وثَمَّة أسباب عديدة للتَعَصُّبِ أهمَّها، تَضَخُّمِ الذَّات والإحساس بالنقص/الدُّونِيَّة، والجهل ونقص المعرفة، والغُلُ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فيصل عوض حسن - المآلات المُدَمِّرة للاصطفافِ القَبَلي في السُّودان ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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