فيصل عوض حسن - المآلات المُدَمِّرة للاصطفافِ القَبَلي في السُّودان ..!

2020/03/30 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن صَنَّفَ عُلماءُ الاجتماعِ "التَعَصُّبَ" بأنَّه، مَرَضٌ يُفضي للكراهيَّة المُجتمعيَّة/الشخصيَّة، وله أشكال وجوانب عديدة، فنجد التَعَصُّب العقائدي/الدِيني والحزبي والفكري والمَذْهَبي، أو العِرقي والطَبقي والرياضي، وهناك من يتعَصَّب لدولته أو إقليمه/منطقته أو نَّوعه (أنثى/ذكر) وغيره.وثَمَّة أسباب عديدة للتَعَصُّبِ أهمَّها، تَضَخُّمِ الذَّات والإحساس بالنقص/الدُّونِيَّة، والجهل ونقص المعرفة، والغُلُ......

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