ارتفاع عدد وفيات كورونا في هولندا إلى 864 حالة

2020/03/30 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت هولندا، اليوم الاثنين، تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 864 حالة.وذكر المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، حسبما أوردت الوكالة الإخبارية الهولندية “أ دي” اليوم “وفاة 93 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 864”.وأضاف أنه “بلغ العدد […]

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