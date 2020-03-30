بنزيمة يسخر من مواطنه جيرو

2020/03/30 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سخر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني من مواطنه أوليفيه جيرو، مشبها نفسه بسيارة فورمولا واحد في حين أن مهاجم تشيلسي لا يتعدى كونه سيارة كارتينغ.وفي ظل ابتعاده عن المنتخب الفرنسي منذ 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو إباحي، اكتفى بنزيمة بمشاهدة جيرو يرفع كأس العالم […]

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