العمليات المشتركة تصدر توضحيا حول انسحاب القوات الاميركية من نينوى

2020/03/30 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تفاصيل انسحاب قوات التحالف الدولي من إحدى المقرات في محافظة نينوى، وتسليمها إلى وز...

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