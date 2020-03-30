الخارجية العراقية تعتزم إعادة نحو (280) مواطنا من الامارات

2020/03/30 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الامارات....

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