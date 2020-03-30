مكافحة الإرهاب في كوردستان تحذر من حاملي

2020/03/30 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مواطني الاقليم، من الاستماع الى من اسماهم "حاملي فيروس الخيانة وبيع الاوطان" الذين يدعون لعدم الالتزام بالتعليمات الصحية والخروج الى الشوارع، مشيرة الى انهم "يزايدون حتى على أرواح الناس لتحقيق أهداف سياسية".

وجاء في بيان لجهاز مكافحة الارهاب في كوردستان، ورد لشفق نيوز، أن "من الواضح لدى الجميع بأن فيروس كورونا تفشى في العالم كله وأصبح خطرا كبيرا على صحة البشرية باجمعها".

وقال البيان ان "وسائل الاعلام تظهر يوميا قادة الدول العظمى والعلماء والخبراء في مجال الطب وهم يتحدثون عن مخاطر هذا الفيروس القاتل ويؤكدون على وجوب بقاء المواطنين في بيوتهم للمحافظة على حياتهم وحياة ذويهم ومجتمعهم".

واستدرك البيان، أن "بعض الاشخاص في اقليم كوردستان للاسف ومن أجل المزايدة السياسية يقومون بكل ما في وسعهم للتقليل من شأن مخاطر هذا الوباء ويحثون الناس على عدم الالتزام بتعليمات الحكومة".

وكان زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد قد كتب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين انه "لا وجود لكورونا في اقليم كوردستان، وأن حكومة الاقليم تتخذ هذا الأمر ذريعة لفرض الحجر المنزلي".

وأشار بيان جهازة مكافحة الإرهاب، إلى أن "الاشخاص الذين يدور فيروس الخيانة وبيع الوطن في دمائهم من الذين حاولوا قطع رواتب وقوت أهالي كوردستان، يقومون الآن بالطريقة نفسها بحث الناس على النزول الى الشوارع وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية".

وتابع البيان "ان من دواعي الأسف ان تتم المزايدة السياسية على كل شيء، ولايجوز المزايدة بحياة الانسان، ولكن هؤلاء ومن اجل اهدافهم الخبيثة ينتظرون موت الناس على الشوارع وفي الازقة وينفلت الوضع الصحي عن السيطرة"، مبينا "ان هؤلاء لا يهنأ لهم بال بان يكون اقليم كوردستان رمزاً ومثالاً يقتدي به الاخرون من جهة اتباعه الاجراءات الصحية السليمة".

وخاطب البيان المواطنين بالقول انه "من اجل ان تكون حياتهم وحياة اقربائهم محمية من هذا الوباء القاتل، الرجاء الالتزام بتعليمات حكومة اقليم كوردستان والبقاء في بيوتهم".

وأعرب عن الثقة بان "الالتزام بالثقة وبالله سيكون كفيلاً لاجتياز هذه المعضلة ايضا ويصل الاقليم لبر الامان"، مشيرا الى انه "ليس المهم حينها أن يحسب الانتهازيون كالضباع هذا المكسب لانفسهم، بل المهم ان يكون الجميع ملتزمين وسالمين ويتمتعون بالصحة التامة".

وكان المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية الدكتور ياد نقشبندي قد وجه يوم الاثنين دعوة لساشوار عبد الواحد بزيارة مركز الحجر الصحي في المحافظة.

وفي تغريدة له قال نقشبندي "للذين ينفون كورونا ليزوروا مركز كورونا في سرجنار".

واضاف انه "اذا كنت شجاعا وعلى ثقة من كلامك يا شاسوار عبدالواحد فقم انت وعائلتك وبدون اجراءات احترازية بزيارة مركز سرجنار وصافح المرضى هناك وقدم لكل واحد منهم باقة ورد لنعرف هل هناك وجود لكورونا ام لا؟".

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