مدير صحة الكرخ: أغلب الوفيات بسبب تأخر تشخيص المصابين بفيروس كورونا والخطر سينتهي بهذا التاريخ

2020/03/30 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي عن سبب غير معلن لمعظم حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في العراق فيما أشار الى ان خطره بعموم يحتاج الى فترة 3 أسابيع أخرى شرط التزام المواطنين بحظر التجوال.وقال الحجامي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” إن ” خطر فيروس كورونا سيستمر في العراق […]

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