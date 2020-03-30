النفط ترصد 2 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في ميسان

2020/03/30 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت وزارة النفط، الاثنين، تخصيص 2 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في محافظة ميسان بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا في العراق.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن ذلك يأتي "بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان بقيام الشركات النفطية الوطنية والعالمية بدعم القطاع الصحي في توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية وتأهيل الأبنية المناسبة كمواقع للحجر الصحي".

وأضاف جهاد أنه "تم الايعاز الى ادارة شركة نفط ميسان بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، وتشكيل اللجان اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المعنية في المحافظة من اجل الإسراع في توفير الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية اللازمة التي تتطلبها الرعاية الصحية للمواطنين، فضلاً عن توفير مستلزمات أبنية ومواقع الحجر الصحي".

واشار الى أن "هذه الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة النفط، تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه للقطاع الصحي بشكل عام ولابناء المحافظة بشكل خاص، للوقاية من انتشار فايروس كورونا والمساهمة في علاج المصابين به".





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