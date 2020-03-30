دبي.. اتفاق على إمكانية تأجيل معرض إكسبو 2020 مدة عام

2020/03/30 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت الإمارات الاثنين القيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الإنترنت، حيث أضافت مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض، لكن من دون أن ترفع الحظر عن تطبيقات أخرى أكثر شعبية.

وتأتي الخطوة بهدف تسهيل عملية التعلم عن بعد وكذلك العمل عن بعد في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة الخليجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبينها إغلاق المدارس وفرض قيود على الحركة والطلب من الموظفين العمل من منازلهم.

والاثنين، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء باستمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في تغريدة "إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الامارات" بالتنسيق مع المشغلين الرئيسيين "دو" و"اتصالات"، من بينها "سكايب للأعمال" و"غوغل هانغاوتس" و"سيسكو ويب آكس" و"مايكروسوفت تيمز".

وكانت الهيئة أضافت في وقت سابق تطبيقات أخرى للائحة، لكنها أبقت الحظر على الاتصال الصوتي والاتصال بالفيديو عبر تطبيقات أخرى أكثر شعبية أبرزها "واتس آب" و"فيس تام".

وتطمح الدولة الخليجية التي استثمرت المليارات في التكنولوجيات الحديثة في إطار "رؤية 2021" إلى "تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية".

وتستضيف دبي التي تعد "أذكى" مدينة في الشرق الأوسط، وفقا لتصنيف مرصد المدن الذكية، المكاتب الإقليمية لعدد من مجموعات الإنترنت العملاقة مثل غوغل ويوتيوب، ويمكن الوصول إلى معظم الخدمات العامة عبر الانترنت.

ويشكل الأجانب 80 بالمئة من سكان الإمارات وعددهم 9.2 ملايين نسمة، وبينهم ملايين العمال الذين يتواصلون مع عائلاتهم عبر الهواتف النقالة.

وسجلت الإمارات 611 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وخمس وفيات.



واتخذت السلطات إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.

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