الحكومة الألمانية: سرعة تفشي كورونا لا تسمح بتخفيف القيود

2020/03/30 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، من أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أصاب نحو 57 ألفا شخص في البلاد وأودى بحياة 455 منهم.وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت […]

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