2020/03/30 | 17:37 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد يباشر بدفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يباشر بدفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يباشر بدفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).