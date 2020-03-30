كمبش : 50 ألف مدني ستدخل عوائلهم أزمة إنسانية بداية من الشهر المقبل

2020/03/30 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو خلية الازمة البرلمانية، النائبة غيداء كمبش، بان خمسين ألف مدني ستدخل عوائهم أزمة انسانية بداية من الشهر المقبل.

وذكرت كمبش ان مناشدات كثيرة تصل من العاملين في القطاع الخاص بمختلف المهن، تتحدث عن المخاوف من دخول أزمة انسانية بداية نيسان المقبل إذا لم يجرِ إعطاء الضوء الأخضر لإعادة فتح مكاتب الصيرفة والمصارف الأهلية لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم المالية ونقل الأموال بين المحافظات.

واضافت كمبش وفق الأرقام المتوفرة، فإن نحو خمسين ألف مدني يعملون في القطاع الخاص تعتمد أسرهم على رواتبهم التي يجري استلامها من خلال الحوالات والمصارف الاهلية.

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