صحيفة نيويورك تايمز : العراق يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنياً وصحيا

2020/03/30 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تقريرا حول الاوضاع التي يشهدها العراق، فيما اشارت الى ان هذا البلد يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنياً وصحيا.

وبحسب الصحيفة فأن العراق يعاني على كل الأصعدة كافة تقريبا، بعد تراجع عائدات النفط، مصدر الدخل الرئيسي للحكومة، والفشل في تشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني الماضي، وتفشي فيروس كورونا وفشل الحكومة في الحصول على مساعدات مادية لمكافحة الفيروس.

وعلى الجانب الأمني، ذكرت الصحيفة ان الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مازالت تشن هجمات منتظمة على القوات الأميركية، آخرها يوم الخميس الماضي عندما سقط صاروخان بالقرب من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، مما يهدد بجر العراق بصورة أكبر إلى صراع أميركي إيراني.

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