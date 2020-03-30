خلية الاعلام الامني : تدمير عجلة نوع بيك أب كانت تحمل ثلاثة إرهابيين في وادي الثرثار

2020/03/30 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها عملية استباقية في شرق وغرب وادي الثرثار بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.

واكدت خلية الاعلام الامني في بيان ان العملية اسفرت عن تدمير عجلة نوع بيك اب كانت تحمل ثلاثة إرهابيين.

وشارك في العملية الفوجين الأول والثاني في لواء المشاة الحادي والتسعين بفرقة المشاة الرابعة عشر والفوج التكتيكي وفوج الطوارئ العاشر في مديرية شرطة صلاح الدين ولواء الحادي والخمسين عمليات محور صلاح الدين بالحشد الشعبي ولواء الرابع والاربعين محور نينوى بالحشد الشعبي أيضاً.

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