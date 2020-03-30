دراسة صينية تكشف فترة مكوث كورونا داخل جسم المصاب

2020/03/30 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت دراسة لمجموعة علماء في مركز بكين الطبي، عن المدة التي يعيشها فيروس كورونا داخل الجسم.وبين الأطباء وفقا لنتائج الدراسة، أن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض “كوفيد-19″، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.لذا، يرى العلماء أنه من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي […]

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