المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين

2020/03/30 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هـيأة الـتقـاعـد الـوطـنـية يوم الاثنين عن مباشرتها بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقالت الهيأة في بيان اليوم انها تباشر بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2020 وبإمكان المتقاعدين الكرام التوجه لمنافذ الدفع الالكتروني لاستلام رواتبهم للمتقاعدين الموطنة رواتبهم بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني.

واضاف البيان انه سيتم إرسال قوائم الصرف الورقية ( اليدوي ) إلى المصارف بعد يوم غد راجين من الاخوة المتقاعدين الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتاكد من تعقيم الأجهزة الإلكترونية قبل استخدامها وترك مسافة مناسبة بين شخص وأخر وعدم التجمع على منافذ الصرف ".

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