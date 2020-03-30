الشابندر : الاسماء المتداولة كخيار بديل لترشيح الزرفي غير دقيقة

2020/03/30 | 17:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة / – اكد السياسي المستقل عزت الشابندر ، ان الاسماء التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كخيار بديل للاطراف الشيعية الرافضة لترشيح الزرفي غير دقيقة .وشدد الشابندر في تغريدة له عبر موقع تويتر اليوم الاثنين بالقول ، ان بقاء تلك الاطراف على رفضها دون بديل محدد يضعف قدرتها في التغيير […]

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