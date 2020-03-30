وصول 155 عراقياً قادمين من بيروت برحلة استثنائية

2020/03/30 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، وصول 155 عراقياً على متن الخطوط الجوية العراقية، قادمين من بيروت برحلة استثنائية.وذكر مكتب اعلام وزارة النقل، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “155 مواطنا عراقيا وصلوا إلى ارض الوطن على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات الطراز B737/YI-ASV ضمن الرحلة الأستثنائية الاولى […]

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