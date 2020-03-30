بعد هروب عناصر داعش من سجن في سوريا.. معلومات استخبارية عن دخول مجاميع إلى العراق

2020/03/30 | 17:48 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أطلقت القوات الأمنية، الاثنين، عملية “ربيع الانتصارات الكبرى” لتأمين جزيرتي نين...

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