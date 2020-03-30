جهاز مكافحة الارهاب بكردستان يحذر مواطنيها من الاستماع لحاملي ’’فيروس الخيانة وبيع الاوطان’’

2020/03/30 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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جهاز مكافحة الارهاب بكرستان يحذر مواطنيها من الاستماع لحاملي ’’فيروس الخيانة وبيع الاوطان’’

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