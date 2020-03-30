وصول 155 عراقياً قادمين من بيروت برحلة استثنائية

2020/03/30 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، وصول 155 عراقياً على متن الخطوط الجوية العراقية، قادمين من بيروت برحلة استثنائية.

وذكر مكتب اعلام وزارة النقل، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "155 مواطنا عراقيا وصلوا إلى ارض الوطن على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات الطراز B737/YI-ASV ضمن الرحلة الأستثنائية الاولى القادمة من بيروت الى مطار بغداد الدولي".

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، تسيير رحلة استثنائية من الامارات الى العراق على متنها 280 عراقياً.

وقال الناطق باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، أن الوزارة "وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل، والقنصلية العامة لجمهورية العراق في دبي، تسير أولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في دولة الامارات العربية".

واشار الى أن الطائرة على على متنها نحو 280 مواطنا".

وفي يوم الخميس الماضي (26 آذار 2020) اعلنت وزارة الخارجية، إقلاع طائرة في رحلة استثنائية من مصر إلى العراق، تحمل 298 مواطناً عراقياً.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "ثالث رحلة جوية استثنائية انطلقت من القاهرة الى بغداد، على متنها مسافرون عراقيون عددهم 298".

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