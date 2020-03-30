2020/03/30 | 17:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول 155مواطنا إلى ارض الوطن قادمين من لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 155مواطنا إلى ارض الوطن قادمين من لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 155مواطنا إلى ارض الوطن قادمين من لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).