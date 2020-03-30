بالوثيقة... نائب يقترح بعض الحلول لمساعدة العوائل الفقيرة في حظر التجوال

2020/03/30 | 17:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقترح رئيس لجنة الأوقاف الدينية النيابية، النائب حسين اليساري، اليوم الاثنين، بعض النقاط على الحكومة العراقية، لمساعدة العوائل الفقيرة، في الظروف الصعبة بحظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

وقال اليساري، بحسب وثيقة حصلت عليها الغد برس"، إن "على الحكومة للخروج من الازمة الحاصلة مع المواطنين صرف منحة مالية قدرها 100 الف دينار للعوائل الفقيرة بسبب حظر التجول وصرف رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية واستكمال توزيع مفردات البطاقة التموينية".

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