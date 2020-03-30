أوديشو يطالب اللاعبين بإجراء التدريبات في منازلهم

2020/03/30 | 17:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب المدير الفني لفريق القوة الجوية بكرة القدم ايوب اوديشو من اللاعبين الاستمرار بإجراء التدريبات للمحافظة على الجانب البدني.

وأكد اوديشو في بيان من المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، أنه "على الرغم من حظر التجول المفروض في عموم البلاد من قبل خلية الازمة خشية من انتشار فيروس كورونا الا ان ذلك لايمنع من مواصلة التدريبات في المنزل للمحافظة على اللياقة البدنية فضلا عن متابعة الوزن من خلال التغذية الصحية بالتشاور مع الجهاز الطبي للفريق".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي كون اغلب اللاعبين هم من خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية ويجب أن يكون اللاعب جاهزا كون هناك استحقاقات تنتظرهم بعد الخلاص من هذا الفيروس الذي سينتهي باذن الله تعالى في قادم الأيام".

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