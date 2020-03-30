2020/03/30 | 17:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، صرف رواتب المتقاعدين المديين والعسكريين لشهر نيسان المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "تمت المباشرة "بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2020 وبإمكان المتقاعدين الكرام التوجه لمنافذ الدفع الالكتروني لاستلام رواتبهم".

وأضافت إن "المتقاعدين الموطنة رواتبهم بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني سيتم إرسال قوائم الصرف الورقية (اليدوي) إلى المصارف بعد يوم غد راجين من الاخوة المتقاعدين الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتأكد من تعقيم الأجهزة الإلكترونية قبل استخدامها وترك مسافة مناسبة بين شخص وأخر وعدم التجمع على منافذ الصرف نتمنى السلامة للجميع اللهم احفظ العراق والعراقيين".

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