2020/03/30 | 17:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتخذت خلية الأزمة في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، مجموعة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقته "الغد برس"، إن "إجراءات حظر التجوال سيتم تشديدها مع مراعاة الحالات الإنسانية"، مشيرة إلى "تشكيل لجان في كل قضاء من قبل الوحدات الإدارية لغرض توزيع السلات الغذائية بين المتعففين".

وتابعت "تحديد الأوقات من الساعة ٨ صباحاً ولغاية ٤ مساءً لنقل المواد الغذائية"، مبينة إنه "يسمح فتح الصيدليات والعيادات الطبية على مدار ٢٤ ساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في المثنى تتخذ إجراءات جديدة للحد من كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في المثنى تتخذ إجراءات جديدة للحد من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).