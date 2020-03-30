التعليم تدعو الطلبة لإنجاح الدراسة الالكترونية

2020/03/30 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الطلبة لمساعدة انفسهم والتعاون معها من اجل نجاح التعليم الالكتروني عن طريق الاشتراك في خدمة الانترنيت للمساعدة في معرفة المحاضرات.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كاكامس برس" نسخة منه، ان "المواد ستتم اعادتها في حال عودة الدوام الى وضعه الطبيعي في الايام المقبلة والتعليم الالكتروني والدراسة عن بعد هو نظام دراسي عالمي متبع في جميع دول العالم خاصة خلال هذة الازمة العالمية".واضافت ان "الحاجة الى التعليم الالكتروني اصبحت ملحة خلال الفترة الراهنة وشرعت جميع الجامعات بتطبيقها للتواصل مع الطلبة في ظل تعليق الدوام الوقائي".وبينت الوزارة ان "هنالك قنوات تلفزيونية ساهمت في طرح المواد الدراسية وعلى عمادات الكلية والاساتذة حث طلبتها كافة بضرورة التواصل مع الكليات والاساتذة من خلال المنصات التعليمية ووسائل التعليم الالكترونية (كلاس روم)".

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