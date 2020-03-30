روسيا تصنع زي عملي مضاد للفيروسات

2020/03/30 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة صممت شركة “روستيخ” الحكومية الروسية، زي فريدة مضاد للفيروسات، وبدأت في إنتاجه على مستوى تجريبي.وكشف متحدث باسم الشركة الروسية المتخصصة في إنتاج التقنيات العالية، أن البذلة الجديدة المضادة للفيروسات التي صممها مختصون، يمكن شراؤها في محلات البيع بالتجزئة بنحو ألفي روبل، أي ما يزيد قليلا عن 25 دولارا أمريكيا.وقال المتحدث […]

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