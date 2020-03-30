النفط تعلن تخصيص مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ميسان

2020/03/30 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن تخصيص مبلغ مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في محافظة ميسان، للحد من انتشار فايروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، قوله، إنه” تم الايعاز الى ادارة شركة نفط ميسان بتوفير التخصيصات المالية اللازمة ، وتشكيل اللجان اللازمة بالتعاون […]

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