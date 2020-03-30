كاتب أميركي: اقتصاد الولايات المتحدة مهدد بالركود جراء كورونا وترمب في خطر كبير

2020/03/30 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال مدير البرامج الاستراتيجية في مركز ناشونال انترست واشنطن، جيفري كمب، إن الاقتصاد الأميريكي مهدد بالركود الاقتصادي وقد يطيح بترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة.وذكر كمب في مقال أطلعت عليه وكالة “العهد نيوز”، “بينما يبلغ فيروس كورونا (كوفيد 19) مستويات جديدة من العدوى في الولايات المتحدة، أصبحت الأبعاد الحقيقية للأزمة واضحة […]

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