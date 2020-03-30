الكرخ تعلن إصابة جديدة بكورونا في الشعلة

2020/03/30 | 18:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة الكرخ في بغداد يوم الاثنين تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة الشعلة.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح صحفي مقتضب ورد لشفق نيوز، إن الإصابة الجديدة لرجل عمره 42 عاماً.

وأضاف أن الإصابة سجلت في الشعلة محلة 458.

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