شغل منصبه لشهر واحد.. كورونا يطيح بأول وزير صحة أوروبي

2020/03/30 | 18:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب فيروس كورونا، الاثنين، في إقالة البرلمان الأوكراني وزير الصحة إيليا يمتس من منصبه الذي شغله لمدة لا تتحاوز شهرا واحدا، وأيد هذا القرار باجتماع استثنائي 271 نائبا من أصل 450.

وكشف النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسي غونشارينكو، نقلا عن مصدر في وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، أن الوزير فشل في تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك، وجرى اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.

واقترح البرلمان على رئيس أوكرانيا تعيين الرئيس السابق لإدارة الدولة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، مكسيم ستيبانوف، في منصب وزير الصحة في البلاد خلفا للوزير المقال.

وأفادت وزارة الصحة في أوكرانيا في وقت سابق بإصابة 480 شخصا بفيروس كورونا المستجد في البلاد، توفي منهم 11 شخصا، وتعافى 6 مرضى.

وصوّت المشرعون في كوسوفو في 26 آذار الجاري على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوروبية تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي الفيروس التاجي".



وكان كورتي قد أقال وزير الداخلية بحجة معارضته لموقفه الرافض لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، متهمًا إياه بمحاولة بث الذعر في نفوس المواطنين.

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