خلية الأزمة تكشف لشفق نيوز حقيقة تعطّل أجهزة تشخيص كورونا

2020/03/30 | 18:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت خلية الأزمة الصحية، يوم الاثنين، استمرار أجهزة الفحص في المختبرات بعملها لتشخيص المصابين بفيروس كورونا، نافية صحة الأنباء التي تحدثت عن تعطلها.

وقال نائب رئيس الخلية ووكيل ووزارة الصحة جاسم الفلاحي لشفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن توقف أو تعطل أجهزة الإحصاء أو المختبرات الخاصة بفحص المصابين بفيروس كورونا غير صحيحة"، مؤكدا أنها "تعمل بكثافة عالية على مدار 24 ساعة".

وأضاف أن "هناك تسعة أجهزة في العراق موزعة على عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مختبر الصحة المركزي"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة تعمل على تفعيل وتزويد المحافظات الاخرى وتزويدها بالأجهزة المختبرية".

وبين الفلاحي، أن "أجهزة الفحص في مختبر الصحة المركزي والمحافظات تستقبل يوميا العشرات من تحاليل الأشخاص المشتبه بهم، لمعرفة إصابتهم بالفيروس من عدمه".

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