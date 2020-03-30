فيروس كورونا: في العراق

2020/03/30 | 18:24 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحول دفن الميت الذي ودع الحياة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إلى حلم بالنسبة للعراقيين.



وتواجه عائلات الضحايا مقاومة شرسة من عدد من العشائر، التي ترفض استخدام مناطقها لذلك.



والكثير من جثامين ضحايا الوباء تنتظر دورها للدفن بالثلاجات وسط تخوف العاملين في قطاع الصحة من تفاقم الوضع.





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