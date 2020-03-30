الخارجية تعلن حل مشكلة العراقيين العالقين في مطار مسقط

2020/03/30 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت السفارة العراقية في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن حل مشكلةِ العراقيين العالقين في مطارِ مسقط الدولي.وقالت السفارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تتابع باهتمامٍ بالغٍ شؤونَ الجاليةِ العراقيةِ في سلطنةِ عمان في ضوءِ تطوراتِ فيروس كورنا، من خلالِ التواصلِ معَ الجاليةِ والتنسيقِ مع الجهاتِ المعنيةِ في سلطنةِ عُمان، وقد تمَّ التوصل إلى حلٍ لمشكلةِ العالقين في مطارِ مسقط الدولي".وأضافت انها "تتابعُ شؤونَ الجاليةِ ممن قَدِمَ إلى السلطنةِ بسماتِ دخولِ سياحيةٍ وتعملُ بالتنسيقِ مع وزارةِ الخارجيةِ وخليةِ الأزمةِ لتسهيلِ إجراءاتِ عودتِهم إلى العراق".ودعت السفارةُ أبناءَ الجاليةِ العراقيةِ إلى "الالتزامِ بتوجيهاتِ الجهاتِ المختصةِ في السلطنةِ الخاصةِ بتطبيقِ المعاييرِ الاحترازيةِ للحدِ من تأثيرِ فيروس كورونا، ومنعِ انتشارهِ، لاسيما ما يخصُ البقاءَ في أماكنِ الإقامةِ وعدمِ الخروجِ إلى الأماكنِ العامةِ والأسواقِ إلا للضرورةِ القصوى".

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