2020/03/30 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن تخصيص مديرية الدفاع المدني، رقم هاتف لتلبية مناشدات العوائل لاستلام حصصها من المواد الغذائية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت ""كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني للتوصل الى العوائل الفقيرة والمتعففة والتي تقوم بالاتصال على رقم المديرية المذكورة ١١٥ من اجل اسعافهم بالمواد الغذائية".وبينت أنه "سيتم تحويل رقم هاتف العائلة المتصلة بمديرية الدفاع المدني إلى وزارة التجارة التي بدورها ستوجه الفرع التمويني الذي تقع ضمن مسؤوليته العائلة المتصلة للتوجه إليها وإيصال المواد الغذائية".واضافت ان "ملاكات فروع التموين كافة باشرت بالعمل في الحد الادنى للموظفين منذ اليوم الاول لفرض حظر التجوال، من اجل انسيابية عملية القطع الشهري للمواد دون انقطاع فضلا عن تلبية نداءات العوائل المحتاجة بايصال المفردات الى منازلهم وحسب التوجيهات الصادرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخصص رقماً لمساعدة العوائل باستلام حصص الغذائية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخصص رقماً لمساعدة العوائل باستلام حصص الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).