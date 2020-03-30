بعد خبر إصابة علي العلاق وعائلته بــ

2020/03/30 | 18:30 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نفى البنك المركزي اصابة محافظه علي العلاق بفيروس كورونا.

وقال مصدر مخول في البنك المركزي، إن البنك ينفي ما اشيع عن اصابة محافظه علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا، ويؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقاية وتعليمات الجهات المعنية.

وأكد أنه في الوقت الذي يتمنى فيه ...

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