خلية الازمة في كربلاء تقرر منع دخول الزائرين من خارج المحافظة وتلوح باجراءات قانونية

2020/03/30 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء قررت خلية الازمة في كربلاء، اليوم الإثنين، منع دخول الزائرين من خارج المحافظة، فيما لوحت بإجراءات قانونية بحق المخالفين.وذكر بيان، أوردته خلية الأزمة، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “رئيس خلية الازمة المركزية في كربلاء، محفظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، عقد اجتماعا مع قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة كربلاء وقائد عمليات […]

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