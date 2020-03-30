الشيخ الخزعلي يشكر الكوادر الطبية على دورها في مكافحة وباء كورونا ويطلب من المواطنين الوقوف معهم

2020/03/30 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه الآمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ الآمين قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، شكره إلى الكوادر الطبية العراقية لما تبذله من دور مهم في السيطرة على وباء فيروس كورونا في البلد، فيما طلب من المواطنين الوقوف معهم في هذه المهمة العصيبة.وقال الشيخ الآمين في تغريدة أطلعت عليها وكالة “العهد نيوز”، “كل […]

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