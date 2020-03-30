كربلاء تعتقل كل من يدخل اراضيها مع اقتراب موعد زيارة مليونية

2020/03/30 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مصدر امني في كربلاء، الاثنين، من انه سيجري اعتقال كل من ينوي دخول كربلاء حتى اذا حاول التملص من السيطرات الأمنية وسلوك طرق أخرى، وفيما لفت الى حجر المخالفين لمدة أسبوعين، أشار مصدر محلي الى النية في اغلاق العتبتين تزامنا مع أيام الزيارة الشعبانية.

وقال مصدر امني لشفق نيوز، انه "سيجري اعتقال اي شخص ينوي الدخول لكربلاء حتى وان سلك طريقا نيسميا او طرق البساتين، مردفا انه "سيجري حجره في اماكن الحجر لمدة ١٤ يوما".

وصرح مصدر محلي في كربلاء لشفق نيوز، ان "هنالك توجها لاغلاق العتبتين الحسينية والعباسية ايام الزيارة الشعبانية لمنع دخول اي مواطن اليها بسبب مخاوف انتشار فايروس كورونا".

ويحيي مئات الالاف من المسلمين الشيعة في منتصف شهر شعبان ذكرى في كربلاء من كل عام هجري ولادة الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر وفق اعتقادهم.

وقررت خلية الازمة في كربلاء ابتداء من يوم الاثنين 16 آذار الجاري فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة ثلاثة ايام ثم تبعته بتمديد الحظر حتى 11 نيسان المقبل اسوة بمعظم المحافظات العراقية الأخرى.

وكان محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، قد اعلن في وقت سابق في حديث للتلفزيون، عن عدم السماح بدخول المحافظة لأداء زيارة النصف من شعبان؛ بسبب خطورة الوضع الصحي، إثر تفشي فيروس كورونا.

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