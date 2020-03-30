قرارٌ “مستفِزّ” من الداخليّة السورية بشأن منع التنقّل

2020/03/30 | 18:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدو جليّة حالة التخبط والفوضى التي تعاني منها السلطات السورية لمواجهة فيروس “كورونا”، والقرارات المتتالية والاستثناءات الكثيرة التي تُلحق بكل قرار.إلا أن أكثر ما أثار الجدل حديثاً، هو القرار

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