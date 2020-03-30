التأمين الصحي يتراجع عن قراره بشأن تغطية علاج حالات كورونا

2020/03/30 | 18:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإشراف على التأمين، أن برامج التأمين الصحي في سوريا تغطي معالجة المصابين بفيروس “كوفيد١٩” المعروف بـ كورونا، وذلك بعد أن تبرأت مؤسسة التأمين من ذلك.وقال مدير عام

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