ما أسباب قلة توفر الغاز في مدينة القامشلي؟

2020/03/30 | 18:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجع مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية، السبب في قلة توفر مادة الغاز بمنطقة الجزيرة إلى تعديل حصة المنطقة، بعد توزيع كميات الغاز التي تنتجها مناطق الإدارة على نسبة السكان.وقال

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