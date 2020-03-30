بالوثيقة .. العراق يمنح 500 ألف دينار للمتعاملين مع المصابين بكورونا

2020/03/30 | 18:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وافق وزير الصحة والبيئة صادق جعفر علاوي،الاثنين، على شمول فئات جديدة بمنحة الـ500 ألف للعاملين مع المصابين بفيروس كورونا.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، "شمول السواق والمسعفين العاملين في دوريات الاسعاف الفوري بالمخصصات البالغة (٥٠٠) الف دينار والتي منحت للكوادر الصحية التي تتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

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