مدير صحة الكرخ يعلن حدوث “ما كان يخشاه”!

2020/03/30 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، وقوع ماكان يخشاه ويحذر منه بشأن وقوع اصابات في المناطق الشعبية، وذلك بعد تسجيل اصابة بكورونا في منطقة الشعلة ببغداد.وقال الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “تسجيل اصابة لرجل يبلغ من العمر ٤٢ سنة في الشعلة محلة ٤٦٠ ز ١٧”، مضيفًا: “هذا ماكنت اخشاه وحذرت […]

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