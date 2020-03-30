بالصور،،وفاة لاعبة كرة قدم عراقية بفايروس كورونا

2020/03/30 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، خبر وفاة عائلة لاعبة كرة القدم عراقية في تركيا.وذكرت اوساط مقربة من عائلة اللاعبة ميرنا عمر، انها توفيت قبل ساعات بعد اصابتها بالفيروس ووصل حالتها الى مستوى متأخر.يذكر ان اللاعبة انتقلت مع عائلتها من محافظة كركوك الى تركيا حيث بدأت مشوارها الرياضي […]

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