بالفيديو..حسينية إيرانية تتحول الى معمل كمامات

2020/03/30 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تحولت حسينية إيرانية الى معمل لصناعة الكمامات الطبية في ظل ارتفاع الاصابات بالوباء الى مستويات قياسية.وظهر في الفيديو الذي نشرته صفحات إيرانية منشد حسيني وهو “يحفز” العاملين على العمل عبر اناشيده.

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